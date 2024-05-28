Москва, 28 мая, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» модернизировала опорную плиту для миномётов, чтобы повысить кучность стрельбы и эффективность оружия, сообщили 28 мая в пресс-службе госкорпорации.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Опорная плита — один из главных элементов миномёта. Она поглощает обратный ударный импульс выстрела и сохраняет устойчивость оружия», — сообщил «Ростех».

Так, новая плита обладает усовершенствованной конструкцией, которая позволяет ей плотнее прилегать к грунту. В свою очередь это повышает устойчивость миномёта во время стрельбы с неподготовленных позиций.

Помимо разработки нового вооружения, «Ростех» постоянно модернизирует существующие образцы. Как рассказали в госкорпорации, миномёты зарекомендовали себя в реальных условиях. В частности, бесшумные миномёты. Благодаря им противник узнаёт об обстреле за мгновения до удара.

В «Ростехе» добавили, что патент «Опорная плита миномета» занял второе место в номинации «Лучшая полезная модель» на XXVII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2024».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пистолет-пулемёт ПП-2000 выдержал тест по стрельбе с грязью внутри. Оружие, которым вооружают спецподразделения, подвергли беспрецедентным испытаниям. Его бросали об лёд и в лужу, закапывали в глину и грязь, а затем переехали на внедорожнике. После этого ПП-2000 совершил 410 выстрелов, вдвое больше заявленных тактико-технических характеристик.

В марте «Ростех» модернизировал противотанковую ракету «Хризантема». После модернизации ракета приобрела увеличенную дальность управляемого полёта при сохранении габаритов. Сохранение габаритов позволило избежать доработок её носителей.