Майкоп, 28 мая, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 28 мая поручил доложить о результатах проверки после гибели трёхлетней девочки в Адыгее, сообщили в пресс-службе ведомства.

ГУ МЧС России по Республике Адыгея

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Ларину В. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.

Ведомство проводит проверку по факту гибели трёхлетней девочки в результате возгорания автомобиля в ауле Бжедугхабль в Красногвардейском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в Гиагинский следственный отдел управления СК по Адыгее поступило сообщение о гибели трёхлетней девочки на одном из полей на окраине аула Бжедугхабль.

Родители вместе с дочерью приехали на поле для сбора клубники. Взрослые оставили спящего ребёнка в салоне, и, пока их не было, автомобиль загорелся. СК РФ организовал проверку.