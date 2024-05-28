Москва, 28 мая, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В 2024 году российским дачникам грозят штрафы за выращивание картофеля на продажу. Об этом 28 мая рассказала младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина.

Илья Наймушин/РИА Новости

По её словам, которые процитировало aif.ru, регулярно продающих овощи со своего участка владельцев дач без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. рублей.

При этом в случае, если нарушены правила производства семян сельскохозяйственных растений — когда картофель выращен из собственных клубней, тоже могут наложить штраф в размере 500 рублей, уточнила эксперт.

Помимо этого, в 2024 году владельцев дач могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика и наркосодержащих растений, в число которых входят конопля, роза гавайская, шалфей предсказателей и мак снотворный, а также включена ипомея трёхцветная (вьюнок).

Юрист уточнила, что за разведение более десяти растений из этого числа дачнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере — на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая адвокат Елена Кудерко предупредила, что выращивание на даче растения ипомея трёхцветная теперь грозит уголовной ответственностью. Она уточнила, что правоохранители имеют право летом совершать проверки, чтобы установить, нет ли запрещённого растения на дачном участке.

В феврале 2024 года депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трёхцветной на садовом участке может обернуться для физических лиц как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Парламентарий уточнил, что ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.