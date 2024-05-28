Москва, 28 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Россия придаёт большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Азербайджаном. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника — Дня независимости, которую 28 мая опубликовали на сайте Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров Ильхам Алиев

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Азербайджан смог добиться общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, а также пользуется заслуженным авторитетом мире, активно участвуя в решении важных международных вопросов.

«Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», — добавил российский лидер.

Он уточнил, что это отвечает интересам народов России и Азербайджана, а также способствует упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в районе Каспийского моря.

Президент России также пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем жителям Азербайджана — счастья и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Алиев в ходе встречи с Путиным заявил, что Россия является «основополагающей страной» для обеспечения региональной безопасности на Кавказе. В свою очередь, президент РФ отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

В феврале 2024 года Путин в поздравлении Алиеву в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана заявил, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку. Азербайджанский лидер, в свою очередь, 18 марта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ и выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Москвой и Баку.