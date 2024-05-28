Москва, 28 мая, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Сторона защиты Лёвы Мартиросяна, которого подозревают в даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обжаловала его арест. Об этом 28 мая сообщили в Басманном суде Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Лёва Мартиросян

Ранее суд избрал в отношении Мартиросяна меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 28 суток. В СИЗО он останется как минимум до 12 июля 2024 года.

Адвокаты подогреваемого направили в Басманный суд апелляционную жалобу на это решение. Дату её рассмотрения в судебной инстанции не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. По данным следствия, взятку Кузнецов получил в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре стоимостью около 30 млн рублей.

Ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам.

14 мая Басманный суд отправил задержанного предпринимателя в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Защита Кузнецова 16 мая подала апелляционную жалобу на его арест сроком на два месяца. Адвокат Сергей Щеглов просил, чтобы Кузнецов находился под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья. Однако 23 мая Второй западный окружной военный суд оставил без изменения решение первой инстанции в отношении меры пресечения главному кадровику Минобороны.