Симферополь, 28 мая, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Высказывания президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне якобы спасли американские солдаты, являются политическим склерозом. Так прокомментировал слова американского лидера председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», ― процитировала «Lenta.ru» Смирнова.

Глава миссии также отметил, что, стремясь переписать историю и исказить её до неузнаваемости, Байден и его сателлиты стали главными спонсорами современного фашизма.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки якобы освободили Европу и спасли мир. По его словам, в разные периоды истории США американские солдаты защитили независимость, победили фашизм, создали сильные альянсы.

В МИД РФ указали, что президент США не упомянул о той роли в Победе над фашизмом, которую сыграли СССР и другие страны. В ведомстве заявили, что некоторые современные американские лидеры страдают синдромом исторического ревизионизма. При этом в МИД напомнили, что в 2020 году президент России Владимир Путин и предыдущий американский лидер Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи на Эльбе. В МИД РФ подчеркнули, что Байден, в отличие от своего предшественника, не может отдать дань уважения всем борцам с фашизмом.

В мае 2023 официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США и союзнические силы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что администрация президента США оскорбила память миллионов жертв Второй мировой войны и сделала это в дни, когда мир отмечает День Победы над нацизмом. Дипломат отметила, что заявления пресс-секретаря администрации США не были импровизацией, Жан-Пьер их зачитала, а значит, её слова представляют собой официальную версию администрации США о событиях Второй мировой войны.

В июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира. При этом министр не упомянул СССР, перечисляя страны — победительницы нацизма.

В ответ на слова Остина член Совета Федерации Алексей Пушков написал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор отметил, что в этом состоит историческая правда. Он напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.