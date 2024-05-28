В Крыму прокомментировали слова Байдена о Второй мировой войне
В Крыму назвали склерозом слова Байдена о США, «спасших» мир от фашизма
Симферополь, 28 мая, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Высказывания президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне якобы спасли американские солдаты, являются политическим склерозом. Так прокомментировал слова американского лидера председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», ― процитировала «Lenta.ru» Смирнова.
Глава миссии также отметил, что, стремясь переписать историю и исказить её до неузнаваемости, Байден и его сателлиты стали главными спонсорами современного фашизма.
Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки якобы освободили Европу и спасли мир. По его словам, в разные периоды истории США американские солдаты защитили независимость, победили фашизм, создали сильные альянсы.
В МИД РФ указали, что президент США не упомянул о той роли в Победе над фашизмом, которую сыграли СССР и другие страны. В ведомстве заявили, что некоторые современные американские лидеры страдают синдромом исторического ревизионизма. При этом в МИД напомнили, что в 2020 году президент России Владимир Путин и предыдущий американский лидер Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи на Эльбе. В МИД РФ подчеркнули, что Байден, в отличие от своего предшественника, не может отдать дань уважения всем борцам с фашизмом.
В мае 2023 официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США и союзнические силы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что администрация президента США оскорбила память миллионов жертв Второй мировой войны и сделала это в дни, когда мир отмечает День Победы над нацизмом. Дипломат отметила, что заявления пресс-секретаря администрации США не были импровизацией, Жан-Пьер их зачитала, а значит, её слова представляют собой официальную версию администрации США о событиях Второй мировой войны.
В июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира. При этом министр не упомянул СССР, перечисляя страны — победительницы нацизма.
В ответ на слова Остина член Совета Федерации Алексей Пушков написал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор отметил, что в этом состоит историческая правда. Он напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.