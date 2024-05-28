Вашингтон, 28 мая, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Американские власти продолжают цинично пытаться принизить и даже дезавуировать решающую роль Советского Союза в сокрушении фашизма. Об этом 28 мая заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова процитировало российское диппредставительство в Telegram-канале.

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«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов. Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы, в борьбе с гитлеровской Германией и её сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны», — написал он.

Посол подчеркнул, что эти факты нельзя оспорить, уточнив, что риторика действующих политиков США вывернута на потребу дня и является частью их психологической войны против России.

Российская сторона продолжит бороться с этим и не позволит искажать историю, а также забыть, что её народ положил на алтарь победы над нацизмом 27 миллионов жизней, отметил Антонов.

«Именно советские солдаты водрузили Знамя Великой Победы над Рейхстагом в Берлине», — напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая президент США Джо Байден выступил с утверждением, что в период Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. Он также добавил, что это американские военные в разные исторические периоды США защитили независимость, якобы победили фашизм и создали сильные альянсы.

Позднее в этот же день в МИД России заявили, что современные американские лидеры страдают синдромом исторического ревизионизма. В ведомстве подчеркнули, что в своих заявлениях Байден не упомянул о той роли в Победе над фашизмом, которую сыграли СССР и другие страны.

В июне 2023 года шеф Пентагона Ллойд Остин в выступлении по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира. При этом он не упомянул СССР, когда перечислял страны — победительницы нацизма.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков написал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор отметил, что именно в этом состоит историческая правда.