Горловка, ДНР, 28 мая, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Здание школы в Горловке (ДНР) получило повреждение в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Вследствие обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ повреждено здание школы», — сообщил Приходько.

Ранее глава города сообщил о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе. В результате обстрела в посёлке пострадал дом, легковой и грузовой автомобили.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранения получили женщина 1967 года рождения и мужчина 1980 года рождения. ВСУ обстреляли Горловку в 18:10 мск и в 18:20 мск. Украинские формирования выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике с мая 2014 года погибли 9313 мирных жителей, в том числе 239 детей, в результате атак со стороны ВСУ. Ранения получили 14 117 человек, включая 886 детей.