Москва, 28 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Минных заграждение возле границы России и контролируемой Киевом территории со стороны Харьковской области, про которые бойцам украинских войск рассказывали командиры, на самом деле не было. Об этом 28 мая рассказал попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В тех местах (система обороны Харькова. — Прим. ред.), ну, это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко, и там нет ничего серьёзного. Нас привозили, нам сказали, что там уже всё готово, там заминировано», — процитировала его слова Lenta.ru.

По словам пленного, украинские подразделения передвигались в этом районе по определённому маршруту и в одном секторе, потому что считали, что вся территория вокруг заминирована.

«В Красном (Харьковская область. — Прим. ред.), когда мы были, мы приехали, и нам сказали, что лес, поля заминированы», — уточнил Ильницкий.

Он заявил, что в итоге, когда российские военные зашли на их позиции, оказалось, что в этом районе ничего не заминировано, а им говорили обратное, чтобы они нигде не лазили и ничего не увидели.

Пленный пограничник добавил, что военные армии России зашли не с той стороны, где их ожидали ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале досудебного расследования в связи с провалом обороны ВСУ и наступлением ВС России. Следствие считает, что командование и военнослужащие украинских соединений в Харьковской области не организовали оборону должным образом, что привело к потерям личного состава и военной техники.

Офицер ВСУ Денис Ярославский 13 мая назвал отсутствие систем фортификации главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области. Он уточнил, что власти региона просто не построили укрепления для украинских бойцов на первой линии обороны.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что российские войска продвигаются в Харьковской области в соответствии с планом. Глава государства уточнил, что действия военных направлены на создание санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны украинской армии.