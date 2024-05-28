Москва, 28 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские военные в приграничном районе Харьковской области за одну ночь уничтожили два опорных пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары по позициям украинской армии нанёс расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка». Об этом 28 мая сообщил командир взвода «Тосочек» с позывным Кит.

Александр Мельников/РИА Новости

«Мы участвуем в наступлении на Волчанск. Последние были типичные для меня задачи, в тёмное время суток поразили опорные пункты с резервами противника», ― процитировали «Вести» командира взвода.

Он уточнил, что в общей сложности российские силы уничтожили до 75 украинских военных и несколько единиц бронетехники: до 50 единиц личного состава и бронетехника на первом опорном пункте и до 25 единиц личного состава на втором.

Военный рассказал, что ВСУ несколько дней стягивали резервы для контрнаступления. Удар по позициям украинской армии российские силы нанесли, когда численность ВСУ на опорных пунктах была максимальной.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая расчёты РСЗО «Ураган» танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли удар по колонне техники и живой силе украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.

В тот же день российские военные группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в районах сёл Работино в Запорожской области и Весёлое в Херсонской области. По данным Минобороны, под удары попали живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. В результате украинские войска потеряли за сутки до 40 военных, а также гаубицу Д-30 и орудие М119 американского производства.

Кроме того, группировка российских войск «Центр» освободила от ВСУ село Нетайлово в ДНР. Военные российской группировки нанесли удары по ВСУ в районе села Семёновка и посёлка Новгородское и отразили пять контратак в районе посёлка Очеретино, сёл Соловьёво и Уманское. Украинская армия потеряла 335 военных.

В Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» освободили от ВСУ село Ивановка. Также они нанесли удары по украинской армии в районах сёл Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР. Украинские войска потеряли 405 военных.