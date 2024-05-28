Пекин, 28 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями, подрывая мир и стабильность в регионе. Такое заявление сделал 28 мая МИД КНР по итогам второго раунда двусторонних консультаций по морским вопросам.

Lin Jian/XinHua/Global Look Press

Консультации между США и Китаем состоялись в формате видеоконференции. В ней приняли участие директор департамента по пограничным и морским делам МИД КНР Хун Лян и руководитель координационного управления Госдепартамента США по Китаю Марк Ламберт.

«(США) не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью «использования моря для контроля над Китаем», не должны подрывать региональный мир и стабильность», — уточняется в сообщении китайского внешнеполитического ведомства по итогам консультаций.

Китайская сторона также выразила обеспокоенность провокациями со стороны США в окружающих КНР водах и призвала американскую сторону проявить искреннее уважение к территориальному суверенитету, морским правам и интересам КНР. Кроме того, Китай отдельно подчеркнул принцип «одного Китая» как политическую основу китайско-американских отношений и призвал США прекратить потворствовать силам, декларирующим «независимость Тайваня».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи с главой администрации острова Лай Циндэ в Тайбэе, США собираются продолжать поставки оборонительных вооружений Тайваню.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 23 мая, что американская сторона серьёзно нарушит принцип «одного Китая» в случае визита конгрессменов США на Тайвань. Он подчеркнул, что КНР против официальных контактов США с Тайванем и против вмешательства американских властей в дела острова.

Глава КНР Ван И 20 мая на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что китайская сторона ценит позицию Москвы по Тайваню. Он также выразил уверенность в том, что Россия продолжит поддерживать Китай в вопросах, которые затрагивают его коренные интересы.