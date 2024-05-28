* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 мая, 2024, 08:16 — ИА Регнум. В отношении исполнителя в стиле рэп Noize MC (Иван Алексеев — физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом 28 мая сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Филиппов/РИА Новости Рэпер Noize MC (Иван Алексеев — физическое лицо, признанное в РФ иноагентом)

Представитель правоохранителей, слова которого привела «Газета.Ru», отметил, что исполнителя в течение года неоднократно привлекали к административной ответственности за то, что он отказывался указывать статус иноагента, для чего имеются все основания.

Он уточнил, что музыканту грозит наказание от штрафа в размере от 300 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России внёс Noize MC в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 18 ноября 2022 года. После этого музыканта несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

Так, Кузьминский суд Москвы 1 июня 2023 года оштрафовал рэпера на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на двух заметках страницы артиста в VK, а затем повторно вынес решение о штрафе музыканту за нарушение правил деятельности иноагента в ноябре 2023 года.

Отец музыканта Александр Алексеев 5 июня 2023 года в беседе с ИА Регнум заявил, что уже давно не общается с сыном и не разделяет его взглядов. Рэпер активно поддерживает Киев, покинул Россию и в прошлом году опубликовал стихотворение, в котором оправдал удары ВСУ по мирным жителям Белгородской области.