В селе Крынки Херсонской области телами морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) завалены подвалы разрушенных домов. Только в таком виде они присутствуют в Крынках, подчеркнул глава региона Владимир Сальдо. В Telegram-канале 27 мая он разоблачил и другие заявления киевской пропаганды о боевиках ВСУ, которые якобы «передислоцировались на более удобные позиции» — в смежное с Крынками село Казачьи Лагери. Таким известим ознаменован 825-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум СВО, фронт

По словам Сальдо, доказательством передислокации сил ВСУ в Казачьи Лагери должна была послужить видеозапись с киевским флагом на водонапорной башне при въезде в село. На самом деле знамя примагнитил к башне квадрокоптер, запущенный с левого берега Днепра небольшим количеством замученных и голодных украинских солдат, пояснил глава Херсонской области.

В ответ Сальдо опубликовал ролик с эмоциональным срыванием этой «жёлто-блакитной тряпицы» у села Казачьи Лагери.

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Тем временем артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили САУ Krab и живую силу противника. Вражеская самоходка была обнаружена расчётом беспилотного летательного аппарата «Орлан» во время ведения огня, пояснили в Минобороны.

А на восточной окраине Часова Яра в Донбассе экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» костромских десантников уничтожили укрывшуюся группу пехоты ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.