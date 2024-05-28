Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала
Захарова: для политиков из ФРГ вошло в привычку смеяться при упоминании геноцида
Москва, 28 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Упоминание слова «геноцид» уже не первый раз вызывает улыбку на лицах немецких политиков, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она отреагировала на фотографию, на которой Эльке Бюденбендер (супруга президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера) и Брижит Макрон (жена главы Франции Эммануэля Макрона) смеются, проходя мимо каменных плит на мемориале в память жертв холокоста в Берлине.
Захарова напомнила, что такую же реакцию продемонстрировал канцлер Германии Олаф Шольц после вопроса о жертвах украинских обстрелов в ДНР и ЛНР.
«Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — написала официальный представитель МИД России в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пользователи социальных сетей обрушились со шквалом критики на Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон. Жители европейских стран подчеркнули, что поведение первых леди было неуместным, они проявили неуважение к жертвам геноцида.