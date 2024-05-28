Москва, 28 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Упоминание слова «геноцид» уже не первый раз вызывает улыбку на лицах немецких политиков, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Первая леди Франции Брижит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер во время посещения мемориала жертвам Холокоста

Так она отреагировала на фотографию, на которой Эльке Бюденбендер (супруга президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера) и Брижит Макрон (жена главы Франции Эммануэля Макрона) смеются, проходя мимо каменных плит на мемориале в память жертв холокоста в Берлине.

Захарова напомнила, что такую же реакцию продемонстрировал канцлер Германии Олаф Шольц после вопроса о жертвах украинских обстрелов в ДНР и ЛНР.

«Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — написала официальный представитель МИД России в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пользователи социальных сетей обрушились со шквалом критики на Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон. Жители европейских стран подчеркнули, что поведение первых леди было неуместным, они проявили неуважение к жертвам геноцида.