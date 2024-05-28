Берлин, 28 мая, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Обязательный воинский призыв отказался вернуть в ФРГ министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщил 27 мая немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Борис Писториус

Писториус в ходе выступления на закрытом заседании исполнительного комитета Социал-демократической партии Германии (СДПГ) представил ключевые положения своей модели новой военной службы и привлечения в ряды вооружённых сил молодёжи.

По мнению Писториуса, молодых людей нужно убеждать добровольно вступать в ряды вооруженных сил с помощью различных стимулов, в том числе социальных.

«Такими стимулами может быть списание или как минимум частичное списание кредитов на обучение, бесплатная выдача водительских удостоверений после соответствующего обучения, другие варианты», — пояснил глава минобороны ФРГ.

Обязательный воинский призыв в ФРГ отменили в 2011 году, после чего последовал переход к профессиональной армии. При этом в Германии всё меньше молодых мужчин соглашаются идти на военную службу, так как доходы в сравнении с гражданским сектором в армии ниже.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии минобороны разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва, включая обязательный. Окончательную концепцию глава минобороны Писториус намерен представить в июне.

В апреле 2024 года Писториус объявил о подписании приказа по глобальной реорганизации немецкой армии. Вооружённые силы будут перестроены таким образом, чтобы быть наилучшим образом подготовленными к обороне в случае войны.

В январе 2024 года Писториус заявил, что странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО.