Хельсинки, 28 мая, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Второе место России в обновлённом рейтинге хоккейных сборных вызывает шок и недоумение, заявил бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) и мэр финского города Тампере Калерво Куммола.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В указанном списке РФ уступила Канаде, но обошла Финляндию, которая опустилась на третью позицию. Куммола в беседе с изданием Ilta-Sanomat назвал ситуацию со вторым местом России нелепой.

Мэр отметил, что из-за случившегося следовало бы вовсе упразднить этот рейтинг. По словам Куммолы, с 2018 по 2021 год, когда он работал вице-президентом IIHF, Россия выиграла одну бронзовую медаль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В организации объяснили своё решение тем, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF, и назвала его дискриминационным. В организации отметили, что решение продвигалось некоторыми представителями хоккейных федераций стран, которые опасаются дополнительной конкуренции.

РФ отстранили от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине. В чемпионате мира по хоккею, прошедшем в мае 2024 года, победила сборная Чехии. Она обыграла в финале команду Швейцарии со счётом 2:0.