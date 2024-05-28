Каракас, 28 мая, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Мирный договор между Россией и Украиной не позволили заключить два года назад Евросоюз и Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 27 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — пояснил венесуэльский лидер и отметил, что страны Запада приняли решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Мадуро подчеркнул, что Запад спровоцировал продолжение войны на Украине, чтобы обеспечить огромные доходы компаниям, производящим вооружение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро назвал аморальным решение Конгресса США выделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, учитывая голод в мире и проблему нелегальной миграции в Америке. Политик также напомнил, что в США 50 штатов, из них в 21 производят оружие, куда и уйдут миллиарды долларов.

Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.