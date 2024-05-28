Газа, Палестина, 28 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате удара израильской армии по жилому дому в населённом пункте Рафах на юге сектора Газа. Об этом 28 мая сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что удар по жилому дому в районе Эль-Хашашин в Рафахе произошёл через сутки после израильской атаки на лагерь беженцев в Рафахе, в результате которой погибли более 40 палестинцев, включая детей. Жертвами удара по жилому дому стали как минимум семь человек, ещё шестеро пострадали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал трагическим инцидентом авиаудар израильской армии (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю беженцев возле Рафаха на юге сектора Газа. Глава правительства утверждает, что случившееся произошло несмотря на то, что войска еврейского государства эвакуировали в этом городе миллион мирных жителей.

Премьер указал, что для израильских властей каждый факт гибели мирных жителей является трагедией, а для палестинских радикалов — якобы стратегией.

В ночь на 27 мая израильская армия нанесла удар по Рафаху, ракеты попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налёта погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети.

Удар Израиля по палаточному лагерю перемещённых лиц в районе Рафаха осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также на трёх лидеров ХАМАС.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.