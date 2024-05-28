Токио, 28 мая, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Запуск спутника КНДР серьёзной угрозой безопасности региона назвали Япония, Южная Корея и США и пообещали добиваться денуклеаризации Северной Кореи. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба МИД Японии.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

Заместитель специального представителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с Северной Кореей департамента дипломатической стратегии и информации МИД Южной Кореи Ли Чжун Иль и руководитель департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с запуском Северной Кореей спутника-разведчика. В ходе переговоров представители трёх стран указали, что запуск с использованием технологий баллистических ракет Пхеньяном, даже с целью выведения спутника на орбиту, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей проводить подобные пуски.

Высокопоставленные дипломаты в беседе подчеркнули, что запуск спутника 27 мая представляет серьезную и близкую угрозу безопасности региона. Представители Японии, Южной Кореи и США выразили готовность сотрудничать на площадке Совбеза ООН над вопросом обеспечения денуклеаризации Северной Кореи.

Северная Корея 27 мая в 22:44 (16:44 мск) осуществила попытку запуска разведывательного спутника из района Тончанри на северо-западе страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Японии Минору Кихара подтвердил неудачный запуск разведывательного спутника Северной Кореей.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление страны подтвердило неудачный запуск разведывательного спутника Северной Кореей. Отмечается, что предварительная причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя. Эксперты рассмотрят и другие факторы.

Северная Корея известила Японию о готовящемся запуске спутника. Предполагалось, что обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии. Для южной японской префектуры Окинава после предполагаемого пуска власти вынесли предупреждение об эвакуации. Через несколько минут ракета пропала над Японским морем, и предупреждение об эвакуации отменили.