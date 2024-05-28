Париж, 28 мая, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Минобороны Украины приступило к работе над документами о приёме на работу иностранных инструкторов заранее, но переговоры по указанному вопросу с другими странами, включая Францию, ещё продолжаются. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Так в министерстве объяснили слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на украинской территории.

В минобороны напомнили, что Киев выразил заинтересованность в приёме иностранных инструкторов ещё в феврале 2024 года. В ведомстве отметили, что выдача разрешения инструкторам позволит не тратить время на бюрократические согласования, когда будет принято окончательное решение.

В минобороны также уточнили, что работу над соответствующими документами министерство ведёт совместно с генштабом ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции в Париже обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта. Кроме того, после этого он сделал ещё ряд заявлений, касающихся вероятной отправки войск западных стран на Украину.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о подготовке Францией воинского контингента в составе 2000 военных для отправки на украинскую территорию. 2 мая французский лидер допустил, что его республика может направить свои войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

5 мая экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен подтвердил, что Франция официально направила в зону спецоперации первую группу военных из иностранного легиона. Он уточнил, что в состав указанного отряда вошли 100 человек.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об отправке французских военных на Украину требует проверки. Он добавил, что этим занимается Министерство обороны России.

27 мая телеканал BFM Business со ссылкой на минобороны Франции проинформировал о том, что вопрос отправки на Украину французских военных инструкторов для обучения бойцов ВСУ все ещё прорабатывается.