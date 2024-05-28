Лос-Анджелес, США, 28 мая, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон пожаловался на плохое самочувствие во время на борту самолёта, который следовал из Майами (американский штат Флорида) в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), сообщила газета The New York Post (NYP) с ссылкой на свои источники.

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

По данным журналистов, у боксёра произошло обострение язвы. Врачи, которые находились в самолёте, быстро оказали Тайсону помощь, и его состояние удалось стабилизировать.

На 20 июля назначен боксёрский бой, в котором 57-летний спортсмен будет драться против своего соотечественника, блогера Джейка Пола.

За время своей карьеры Тайсон одержал 50 побед на профессиональном ринге. При этом 44 поединка завершились нокаутом. Кроме того, боксёр потерпел шесть поражений.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Тайсона заметили в Нью-Йорке хромающим и передвигающимся с помощью трости. Поклонники спортсмена предположили, что у него появились проблемы со здоровьем.

При этом источники объяснили вид боксёра очередным обострением ишиаса. После этого люди, близкие к окружению Тайсона, заявили, что информация об ухудшении его здоровья является недостоверной.