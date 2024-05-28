Киев, 28 мая, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Заявление о разрушении терминала аэропорта подконтрольного Киеву города Запорожья сделала 27 мая генпрокуратура Украины в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В сообщении указано, что 25 мая ВС России нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье. Здание терминала аэропорта разрушилось из-а попадания ракеты.

в свою очередь, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов пояснил, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы.

«После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией», — подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что пассажирское авиасообщение на Украине прекратилось с началом спецоперации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов 26 мая заявил об ударе российских войск по зданию аэропорта в городе Запорожье. При этом украинские СМИ ранее информировали о взрывах в Запорожье.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.