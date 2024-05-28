Киев, 28 мая, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Средний возраст бойцов, которые служат в рядах ВСУ, составляет 40 лет и старше. Об этом 27 мая сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Военный эксперт Павел Нарожный, который собирает средства для украинских артиллеристов, утверждает, что возраст боевиков Вооружённых сил Украины, с которыми он общается, составляет примерно 40–45 лет. Он отметил, что лица моложе этого возраста ему встречаются редко.

Кроме того, журналисты привели информацию одного высокопоставленного представителя ВСУ, который подтвердил им, что средний возраст бойцов в украинской армии находится в диапазоне от 43 до 45 лет. В публикации подчёркивается, что ситуацию с дефицитом молодых военнослужащих в ВСУ не исправило даже недавнее понижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Проблема усугубляется из-за того, что страну покинуло огромное количество молодых людей. Кроме того, часто из тех, кто сменил место жительство внутри Украины, не перерегистрировались по новым адресам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля газета The Times выпустило статью, в которой говорилось, что украинская молодежь на всё чаще копит деньги на взятки, чтобы избежать мобилизации, заплатив сотрудникам территориальных центрах комплектации (аналог военкоматов).

11 апреля газета The New York Times написала, что киевский режим, приняв закон о снижении возраста мобилизации, может уничтожить целое поколение молодых украинцев. В тексте отмечалось, что Украина столкнулась с критической демографической проблемой из-за крайне малого количества молодых мужчин в стране.

18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. Документ отменил нормы об ограниченно годных, а также снизил призывной возраст мобилизуемых с 27 до 25 лет. Закон также ввёл многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.