Брюссель, 28 мая, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Посещение Бельгии для подписания «соглашения о безопасности» запланировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 27 мая сообщает газета Soir со ссылкой на представителя бельгийского премьер-министра Александра Де Кроо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что прибытие Зеленского в Бельгию ожидается во вторник, 28 мая. Украинский глава встретится с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер. После подписания в Брюсселе двустороннего соглашения о безопасности Зеленского примут на военном аэродроме Мелсбрук.

Планируется, что на аэродроме Зеленский встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель Национальной гвардии американского штата Аризона Эрин Ханниган, первая группа украинских пилотов завершила обучающий курс по управлению истребителями F-16. За несколько дней до этогопоявилась информация о том, что в США проходят подготовку 12 украинских пилотов.

Агентство Reuters 10 мая со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось: западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Президент РФ Владимир Путин в марте подчёркивал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава России заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.