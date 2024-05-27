Симферополь, 28 мая, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через пять минут после закрытия. Об этом 28 мая сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на автоподходах к мосту и к пунктам досмотра, в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — уточняется в сообщении инфоцентра.

В 00:00 мск в инфоцентре уточнили, что с обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

Решение о приостановке движения автотранспорта приняли в 23:40 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра транспорта попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Через пять минут, в 23:45 мск, движение восстановили. Причина остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту не называется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказали в ФСБ, военная разведка Украины планировала нанести удар с помощью беспилотника по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост.

Данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, которые разведка Украины намеревалась использовать для нанесения удара, передал Киеву задержанный ФСБ по подозрению в подготовке теракта задержанный мужчина. В этом он сам признался на допросе.

16 мая ФСБ сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов ― россиянин 1999 года рождения и его 24-летняя сожительница — намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В соцсети Х он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», среди которых арочные, связанные арочные, консольные, вантовые, подвесные и Керченский мосты, проиллюстрировав каждый тип отдельным изображением. При этом к надписи «Керченский мост» он прикрепил пустое изображение.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва следит за намёками Киева на новые атаки на Крымский мост, и российские спецслужбы предпринимают соответствующие меры. Он добавил, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, и Россия учитывает это в своей работе.