Херсонская область, 28 мая, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Российские войска обнаруживают в селе Крынки Херсонской области подвалы, заваленные телами украинских военных. Об этом сообщил 27 мая глава региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Населённый пункт находится на левом берегу Днепра.

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что Вооружённые силы России полностью освободили указанный населённый пункт. Сальдо также отметил, что на левобережье Днепра осталось лишь небольшое количество представителей ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум в конце февраля Владимир Сальдо объявил о том, что российские военные полностью зачистили Крынки и окрестности этого села. Он также отметил, что все попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди украинских военных.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву, которое вышло середине марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что киевское командование отправляло своих людей на убой в село Крынки.

По его словам, ВСУ безуспешно пытались забросить своим подразделениям боеприпасы, используя скоростные лодки и беспилотники. При это украинские бойцы, оставшись без снарядов, бросали свои позиции.