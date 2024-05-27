Берлин, 28 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Объём гуманитарной помощи увеличила Германия, выделив жителям сектора Газа дополнительно €39 миллионов. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В заявлении МИД ФРГ отмечается, что ситуация в секторе Газа остаётся катастрофической и Германия увеличила гуманитарную помощь в несколько раз, чтобы облегчить страдания мирного населения анклава.

«27 мая Министерство иностранных дел объявило о выделении еще €39 млн помощи», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве Германии. Поясняется, что средства пойдут на приобретение мобильных клиник и систем для получения чистой питьевой воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, действия Израиля в секторе Газа противоречат международному праву.

7 мая пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации мирного населения при операции в городе Рафах на юге секторе Газа.

Международный суд ООН 24 мая в Гааге предписал Израилю немедленно завершить военную операцию в Рафахе. По словам председателя суда Навафа Салама, Тель-Авив обязан отчитаться о принятых мерах в течение месяца с момента оглашения судебного решения.