Бухарест, 28 мая, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО снова выступила Венгрия. Соответствующее заявление сделал 27 мая венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, трансляцию вёл телеканал М1.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Что касается Марка Рютте, то он ранее говорил, что Венгрию надо поставить на колени. Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую ​​позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение», — пояснил Сийярто.

Венгерский премьер подчеркнул, что трудно доверять политику, который до сих пор считает, что Венгрию надо поставить на колени. Он приветствовал выдвижение на пост генсека НАТО кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса, так как до сих пор выходец из Восточной Европы не назначался главой альянса, а в нынешней ситуации это был бы оправданный шаг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Турция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Всего Рютте получил поддержку от 29 стран, входящих в Североатлантический альянс и является ведущим кандидатом. Но для избрания на пост генсека требуется единогласное решение всех государств — членов НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в марте заявил, что также собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО. Он считает, что в течение двух президентских сроков хорошо изучил проблемы альянса. Окончательное решение о том, кто станет новым главой этого блока, примут на саммите в Вашингтоне, запланированном на 9–11 июля.