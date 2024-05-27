Москва, 28 мая, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Поздравляю личный состав и ветеранов, гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника», — сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил их за верность долгу и добросовестную службу. Он отметил, что День пограничника широко отмечается в России.

Путин также пожелал успехов, здоровья и всего самого доброго всем, кому он адресовал поздравления, а также их родным и близким.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям их деятельности.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года президент РФ поручил усилить работу Пограничной службы ФСБ. Он добавил, что попытки нарушения государственной границы России нужно быстро и эффективно пресекать.

Кроме того, российский лидер указал, что спецслужбам необходимо обратить пристальное внимание на борьбу с экстремизмом. 19 марта Владимир Путин поручил наращивать боевые возможности российских пограничных частей на суше и на море. Он уточнил, что в первую очередь это касается Чёрного моря.