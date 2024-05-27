Балашиха, Московская область, 28 мая, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Двое мужчин пострадали после падения обломков беспилотника, сбитого 27 мая в Балашихе. Об этом сообщил глава округа Сергей Юров.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

Одного из пострадавших госпитализировали. Мужчина получил травмы средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает. Второму пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.

Обломки также повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Все они не пострадали.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», — написал глава округа в своём Telegram-канале.

Юров отметил, что на месте продолжают работу специальные службы. Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Глава Подмосковья уточнил, что обломки дрона упали на частный дом.

Также Минобороны РФ 27 мая проинформировало о том, что над территорией Московской области средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар.