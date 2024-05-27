Майкоп, 27 мая, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели трёхлетней девочки в загоревшемся автомобиле организовали следователи Адыгеи. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Информация о гибели трёхлетнего ребёнка поступила в Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Адыгее. Уточняется, что ребёнок погиб в результате возгорания автомобиля на одном из полей, расположенных на окраине аула Бжедугхабль Красногвардейского района.

Предварительно, родители вместе с девочкой трёх лет прибыли на поле для сбора клубники. Взрослые ушли в поле, оставив спящего ребёнка в салоне, затем автомобиль загорелся.

По факту гибели ребёнка организована доследственная проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых, погибли при пожаре в жилом частном доме в Кизлярском районе Дагестана. Жертвами пожара стали трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения, находившиеся в помещении без присмотра взрослых. Предварительно, возгорание могло произойти от дровяной печи. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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