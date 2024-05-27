Берлин, 27 мая, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Фотография со смеющимися первыми леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер (супруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера) вызвала возмущение у жителей стран Европы. Снимок был сделан в ходе их визита на место мемориала в память жертв холокоста в Берлине, сообщила газета Bild.

Andreas Gora /Keystone Press Agency /Global Look Press Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер

Первых леди сфотографировали в момент, когда они проходили мимо каменных плит. Журналисты уточнили, что в рамках посещения мемориала Макрон и Шольц возложили венки и оставили запись в памятной книге.

Пользователи соцсетей указали, что первые леди грубо нарушили этикет. Так, читатель с ником Eli Afriat в своём посте в X (бывший Twitter) отметил, что такое поведение неуместно для их высокого статуса. Он добавил, что Макрон и Шольц унизили честь погибших.

Другие пользователи написали, что Макрон и Шольц проявили неуважение к жертвам.

Как сообщало ИА Регнум, сентябре 2022 года президент США Джо Байдензасмеялся во время церемонии государственных похорон британской королевы Елизаветы II. В этот момент глава Белого дома разговаривал с одним из присутствующих.