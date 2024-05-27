Москва, 27 мая, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Аэропорты Москвы и Московской области вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений, сообщили 27 мая в пресс-службе Росавиации.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Аэропорты московского региона работают штатно», — уточнил в своём Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

Он напомнил, что с 20:46 до 21:20 мск на указанных объектах действовали временные ограничения для обеспечения безопасности полётов.

Пресс-секретарь отметил, что самолёты не направлялись на запасные аэродромы. Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая аэропорт Казани 23 мая приостанавливал работу для обеспечения безопасности полётов. Такие же ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска.

Следующие в Казань самолёты перенаправлялись на запасные аэродромы в московский аэропорт Внуково, а также в Самару, Ульяновск и Чебоксары. Аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда более двух часов.