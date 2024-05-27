Балашиха, Московская область, 27 мая, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, обломки упали на частный дом. Об этом 27 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем Telegram-канале.

кадр из видео

Как уточнил губернатор, система ПВО сбила беспилотник около 21:00 мск в микрорайоне Кучино в Балашихе. Обломки БПЛА упали на частный дом, люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Воробьёв обещал помочь людям пострадавшего от падения БПЛА дома с восстановлением жилья. Губернатор уточнил, что все экстренные службы работают на месте, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны вечером 27 мая сбили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы ПВО подавили беспилотники, которые Вооружённые силы Украины направили для атак на Геленджик. По предварительной информации, пострадавших нет. На места падений направили оперативные и специальные службы.

27 мая стало известно о 12 дронах, которые были сбиты над территорией России. По информации Министерства обороны страны, шесть дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, четыре над территорией Краснодарского края, ещё по одному в Белгородской и Брянской областях.

Позднее появилась информация об ещё двух украинских дронах, которые сбили над территорией Белгородской области.