Одесса, Украина, 27 мая, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (аналог российских военкоматов) в Одесской области задержали главного редактора газеты «Экономическая правда» Дмитрия Денкова и удерживают его уже сутки, сообщило 27 мая издание «Украинская правда».

кадр видео Удержание главреда «Экономической правды» Дмитрия Денкова

«Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь», — говорится в публикации.

Издание отметило, что найти Денкова удалось, только когда его родители обратились с заявлением в полицию. Журналисты попросили юристов прокомментировать ситуацию. По их мнению, есть признаки преступления, предусмотренные статьёй уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы.

Украинские СМИ регулярно сообщают о применении сотрудниками ТЦК силовых методов при поиске потенциальных призывников. 16 мая стало известно, что военкомы избили мужчину в автобусе в Одессе, после чего забрали в свой микроавтобус.

При этом многие мужчины на Украине категорически не хотят служить в армии и сопротивляются. Капитан первого ранга запаса Российской армии, военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в беседе с ИА Регнум отметил, что украинские жители устроили массовую акцию неповиновения сотрудникам ТЦК. Он объяснил это отчаянием, вызванным пониманием, что украинских военных делают расходным материалом ради иллюзорных обещаний о вступлении страны в ЕС.