Париж, 27 мая, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Американский журнал Vanity Fair удалил с фотографии значок с палестинским флагом, который был на пиджаке актёра Гая Пирса.

Отредактированное фото опубликовали на сайте Vanity Fair France и в аккаунте журнала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как пишет Newsweek, это заметили пользователи Сети и обрушились с критикой на журнал. Позже публикацию обновили, а фото заменили на оригинальное.

В Vanity Fair не объяснили, почему решили убрать флаг Палестины, но при этом оставили на фотографии браслет в цветах палестинского флага. Журнал принёс извинения читателям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полиция в США начала задерживать студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию в защиту Палестины. Студенты захватили университский кампус «Гамильтон-холл» и забаррикадировались в зданиях. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг кампуса и начали штурм захваченных зданий.

В штате Техас задержаны полицией около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины. В офисе окружного шерифа отказались назвать точное число задержанных, пояснив, что окончательные подсчёты подведут в течение суток.

Вместе с тем газета Politico сообщила, что некоторые крупнейшие спонсоры президента США Джо Байдена поддерживают финансово отдельных организаторов акций в поддержку Палестины. Уточняется, что среди таких спонсоров наиболее влиятельные семьи в кругах демократов, как, например, Соросы, Рокфеллеры и Прицкеры. Как утверждает издание, за протестами в кампусе Колумбийского университета и других вузов в США стоят организации Jewish Voice for Peace и IfNotNow. Они финансируются фондом Tides, основанным Джорджем Соросом и получавшим финансы от Биллаи Мелинды Гейтс.