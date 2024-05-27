Москва, 27 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 27 мая сбили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении.

Других подробностей о сбитом воздушном объекте военное ведомство не сообщило.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Подмосковье. В тот день украинская армия запустила два таких шара, второй сбили над территорией Тульской области.

До этого министерство сообщало о пяти сбитых украинских малоразмерных воздушных шарах над Белгородской и Воронежской областями. При этом ВСУ вместе с запуском шаров применяли беспилотники, оперативно-тактических ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды RM-70 «Вампир».