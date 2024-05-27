Брюссель, 27 мая, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, свидетельствуют о долговременном характере антироссийского курса Брюсселя, заявил 27 мая журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он указал на то, что последние ограничительные меры, принятые в Европе, носят бессрочный характер.

«Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя — всерьёз и надолго», — объяснил Логвинов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Евросоюз ввёл санкции против ФСИН и 19 физических лиц. Под рестрикции попали российские судьи, прокуроры и сотрудники МВД. Поводом для этого стали обвинения в «нарушении прав человека» в России.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года обвинил Запад в постоянном стремлении использовать доктрину прав человека для сохранения доминирования через разрушение суверенитета других государств. Глава государства отметил, что такая политика привела к глубокому кризису в правозащитной сфере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 мая 2024 года заявил, что острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Это проявляется в антироссийской риторике страны Европы, добавил он.