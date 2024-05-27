В постпредстве при ЕС назвали долговременным антироссийский курс Брюсселя
Брюссель, 27 мая, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, свидетельствуют о долговременном характере антироссийского курса Брюсселя, заявил 27 мая журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
Он указал на то, что последние ограничительные меры, принятые в Европе, носят бессрочный характер.
«Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя — всерьёз и надолго», — объяснил Логвинов.
Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Евросоюз ввёл санкции против ФСИН и 19 физических лиц. Под рестрикции попали российские судьи, прокуроры и сотрудники МВД. Поводом для этого стали обвинения в «нарушении прав человека» в России.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года обвинил Запад в постоянном стремлении использовать доктрину прав человека для сохранения доминирования через разрушение суверенитета других государств. Глава государства отметил, что такая политика привела к глубокому кризису в правозащитной сфере.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 мая 2024 года заявил, что острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Это проявляется в антироссийской риторике страны Европы, добавил он.