Луганск, 27 мая, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в Луганске, после обстрела начался пожар. Об этом 27 мая сообщил «ЛуганскИнформЦентр» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Луганске очевидцы сообщают о нескольких взрывах, которые были слышны по всему городу», — говорится в сообщении.

Серия взрывов произошла около 21:05 мск. По словам очевидцев, были прилёты, пожар в городе заметен из всех районов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая в Луганске прогремела серия взрывов. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. В результате ночного удара пострадали пять человек, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

Следователи СК России заявили, что детально установят обстоятельства обстрела Луганска. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.

11 мая ВСУ нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР. Вероятно, атака велась ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил Леонид Пасечник. В результате удара загорелась нефтебаза, также пострадали расположенные вблизи дома.