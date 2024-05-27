Москва, 27 мая, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Певица Алсу подала судебный иск о разводе с Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Карточку дела опубликовали на сайте мировых судей города Москвы.

Валерий Мельников / РИА Новости Певица Алсу со своим мужем Яном Абрамовым

«О расторжении брака супругов — имеющих детей», — говорится в карточке дела.

Исковое заявление зарегистрировали 24 мая. Рассматривать его будет мировой судья Илья Кузьмин. Супруг будет выступать по делу ответчиком. Дату рассмотрения иска пока не назначили.

Известно, что у четы Абрамовых трое детей. Самому младшему — сыну Рафаэлю в августе исполняется семь лет. Дочери гораздо старше — Микеле 16 лет, а Сафине в сентябре будет 18.

Предположения, что Абрамовы разведутся, делались давно. Этому в том числе способствовала и Алсу, в 2023 году она заявила, что в её жизни наступили «стрессовые перемены». Её свадьба с Абрамовым состоялась в марте 2006 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на развод подала блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) с Артёмом Чекалиным. Она также обратилась в мировой суд. Супруги находятся в браке с 2012 года и имеют троих детей.