Париж, 27 мая, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Вопрос отправки на Украину французских военных инструкторов для обучения бойцов ВСУ все ещё прорабатывается. Об этом 27 мая сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на минобороны Франции.

Global Look Press/DPA/Kay Nietfeld

В ведомстве отметили, что обучение военных на территории Украины является одним из многих вопросов, которые обсуждаются с момента конференции, которую президент Франции Эммануэль Макрон созвал 26 февраля.

«Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — сообщили во французском минобороны.

Как передавало ИА Регнум, главком ВСУ Александр Сырский 27 мая сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, чтобы ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Он заявил, что приветствует инициативу французской стороны направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

В феврале Макрон по итогам конференции в Париже заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта. После этого он сделал ещё ряд заявлений о возможной отправки западными странами войск на Украину. Так, 2 мая Макрон не исключил, что направит французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

МИД Франции 6 мая сообщил, что Париж не отправлял на Украину военных иностранного легиона. Как заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, кампания по дезинформации относительно поддержки Франции Украины не ослабевает.

6 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что информация об отправке французских военных на Украину требует проверки и этим занимается Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.