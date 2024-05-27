Москва, 27 мая, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить киевскому режиму наносить удары по российской территории являются не его личным мнением, а проявлением того, что Североатлантический альянс впал в военный экстаз от конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, падает в такой военный экстаз. Это реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российское военное командование в курсе происходящего и делает всё необходимое, чтобы купировать угрозы. При этом официальный представитель Кремля, заявил, что НАТО фактически уже вступил в прямую конфронтацию с Россией.

«Они не близятся, они в ней находятся», — уточнил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг 27 мая в ходе Парламентской ассамблеи НАТО призвал входящие в альянс страны не запрещать наносить удары их оружием по российской территории. Он отметил сложное положение, в котором находятся ВСУ. При этом генсек подчеркнул, что НАТО старается избежать прямого конфликта с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 мая заявил, что у Запада не получится незаметно пересечь последнюю границу, которая отделяет его от полномасштабного конфликта с Россией. Министр также отметил, что призывы разрешить применять западное оружие для ударов по российской территории демонстрируют безысходность из-за провала плана ослабить и расчленить Россию.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 11 января, комментируя призывы киевского режима разрешить наносить удары по российской территории дальнобойным западным оружием, напомнил, что у России есть ядерное оружие. Он напомнил, что Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания предусматривают применение ядерного оружия в случае угрозы существованию государства.