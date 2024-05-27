Москва, 27 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Челябинской области Александр Григорьев, оправданный за расстрел в 2016 году четверых напавших на его дом и семью преступников, сообщил 74.RU его бывший адвокат Алексей Пешков.

Stefano Brivio

На СВО Григорьев отправился в рамках частичной мобилизации. В конце октября 2022 года он начал проходить курс подготовки. Служил в должности оператора беспилотников, был заряжающим и работал в паре с наводчиком.

За время службы военный был удостоен Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова, «За Отвагу». Последнюю медаль Григорьев получил 9 мая 2024 года. Спустя четыре дня он погиб.

Как рассказал Пешков, Григорьев вместе с водителем и оператором подъезжал на машине к передовой, когда их атаковал украинский дрон.

Военнослужащего 27 мая похоронили в селе Миасское, откуда боец был родом. У него остались жена и двое детей. Церемонию прощания с военным посетили больше 200 человек.

Как сообщало 3 мая ИА Регнум, капитан спецназа Эдуард Ульман, заочно осужденный за расстрел мирных жителей в Чечне в 2002 году, погиб в зоне СВО. Журналисты узнали про смерть офицера от экс-руководителя общественной организации «Союз военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука. Он доказывал невиновность Ульмана во время суда.