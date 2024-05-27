Москва, 27 мая, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Оборонявшие опорный пункт бойцы ВСУ в зоне СВО расстреляли автомобиль с вырвавшимися из окружения сослуживцами, сообщила 27 мая «Российская газета».

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По информации журналистов, группа украинских военных оказалась в окружении в ходе наступления российской войсковой группировки «Север» в Харьковской области. Несколько военных ВСУ сели в спрятанный УАЗ и на большой скорости поехали в сторону своих. Они смогли вырваться из окружения, но сослуживцы, вероятно, не поняли, что в машине находятся украинцы.

«Встретили из всех стволов, изрешетив тех, кто находился внутри», — процитировало издание источник.

Случаи стрельбы украинских военных по сослуживцам неоднократно происходили в зоне СВО, в том числе не только по ошибке. Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что в его батальоне во время прошедшего праздника Пасхи двое пьяных военных расстреляли офицеров в ходе словесной перепалки.

24 мая стало известно, что украинские военные пытались добить получившего ранение французского наёмника. Бойцы выстрелили ему в сердце, но он выжил и попал в российский плен.

Украинские военные также расстреливают мирное население на подконтрольной территории. 27 мая Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии командира отделения нацгвардии Украины Юрия Шевчука за убийство мирного жителя в Мариуполе.