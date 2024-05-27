Москва, 27 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. США постоянно говорят об основанном на правилах международном порядке, при этом сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет главный обозреватель по иностранным делам газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что «госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку… Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе, но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка».

Рахман утверждает, что события, произошедшие за последние несколько недель, лишний раз продемонстрировали нарушения, которые совершил Вашингтон. 14 мая 2024 года президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил о резком повышении пошлин на товары из Китая. Тарифы на импорт компьютерных чипов, солнечных батарей, стали, алюминия и электрокаров повысят в четыре раза. Такое решение в Вашингтоне объяснили «защитой американского бизнеса от недобросовестных торговых практик» Китая. По мнению Рахмана, принятое Байденом решение противоречит правилам международной торговли. Также журналист отмечает, что во многих странах к заявлениям США о справедливом миропорядке «относятся с насмешкой».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что монополия США не устраивает подавляющее большинство стран. Также он отметил, что власти Штатов пытаются установить мировой порядок на основе «неких правил», однако «их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал». Глава государства не раз подчёркивал, что существует международное право, и на его основе должны приниматься решения.

18 апреля ИА Регнум рассказало о том, что китайские власти обещали принять необходимые меры в том случае, если США решатся на дополнительные санкции против китайских компаний. Также пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй опроверг утверждения американской стороны о том, что Китай оказывает военную поддержку России.