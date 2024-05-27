Тель-Авив, Израиль, 27 мая, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Военнослужащие армий Израиля и Египта 27 мая устроили перестрелку на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах, расположенном на границе Египта и сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

globallookpress.com © Xinhua/Ahmed Gomaa

«Проводится расследование инцидента. С египетской стороной начались переговоры», — говорится в сообщении.

По данным израильской стороны, среди военнослужащих ЦАХАЛ никто не погиб. Армия Египта сообщила в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что в ходе перестрелки погиб один египетский пограничник. Там также проводят расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ЦАХАЛ взяли палестинскую часть КПП «Рафах» под контроль 7 мая. Египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» в связи проведением израильскими военными операции в городе Рафах призвало разорвать мирный договор с Тель-Авивом, обвинив Израиль в нарушении положений документа.

Председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам 24 мая заявил, что суд предписывает Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он заявил, что к этому обязывают положения конвенции о предотвращении преступления геноцида, исполнять которые обязался Тель-Авив. Действия ЦАХАЛ могут привести к уничтожению палестинского народа, подчеркнул Салам.