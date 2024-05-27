Брюссель, 27 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В Евросоюзе сейчас заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 млрд евро. Об этом 27 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по 5 млрд евро помощи», — сказал он.

Боррель также добавил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных российских активов на закупки оружия для Украины.

Как ранее передавало ИА Регнум, британская газета The Financial Times написала, что Венгрия мешает одобрению Евросоюзом изъятия прибыли с замороженных российских активов на военное финансирование Украины. По информации источника, страна блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины, и не планирует менять своё решение минимум до июньских выборов в Европарламент.

Против конфискации российских активов выступили и в Германии. Официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт напомнил, что подобные действия противоречат основополагающим принципам международного права.

18 мая президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход военных действий на Украине является очевидным и поставки Западом оружия Киеву не помогут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца» с выгодой для Вашингтона. Представитель Кремля уточнил, что в США из-за внутриполитических разногласий ищут разные модальности для оказания помощи киевскому режиму.