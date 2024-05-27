Тверь, 27 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Совершенствование мер поддержки семей с детьми рассмотрело 27 мая правительство Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что поддержка семей с детьми — «это наш фундаментальный нравственный выбор».

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Глава государства отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой для общества, ориентиром государственной стратегии, — подчеркнул Игорь Руденя. — За последние годы в Тверской области сформирована комплексная система федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. В первую очередь, она ориентирована на молодые и многодетные семьи».

Сегодня в Верхневолжье каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье — это свыше 57 тысяч детей. Губернатор призвал обеспечить такой уровень поддержки, чтобы молодые семьи были ориентированы на рождение детей и становились многодетными. Для этого, как подчеркнул Игорь Руденя, необходимо в первую очередь развивать семейные традиции и духовно-нравственные ценности, совершенствовать систему социальной поддержки многодетных и молодых семей, создавать больше возможностей для получения детьми качественного образования и дальнейшего трудоустройства. Среди приоритетных задач губернатор также назвал увеличение поддержки семей в приобретении жилья, создание необходимой для подрастающего поколения инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в регионе фиксируется многолетняя тенденции роста многодетных семей: сейчас их в регионе 18 730. Тренд сложился во многом благодаря разносторонним направлениям поддержки, которые регулярно обновляются. Так, в 2022 году этот 5629 многодетных семей получили льготы по транспортному налогу. Регион выплатил за них транспортный налог на общую сумму 16,6 млн рублей. В текущем году на социальную поддержку семей с детьми планируется направить свыше 25 млрд рублей — почти на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

В Тверской области поддержка семьям с детьми оказывается по нескольким направлениям. Первое — укрепление финансовой самостоятельности и совершенствование социальной поддержки. Это ежемесячные пособия для отдельных категорий жителей, включая будущих мам, выплаты при рождении третьего и последующих детей, подарочные наборы для новорожденных, которые с начала этого года получили порядка 2700 родителей. Для многодетных семей — бесплатная форма для школьников, сертификаты на покупку автомобиля, региональный маткапитал и многое другое. Разнообразные налоговые льготы, по данным за 2022 год, получили почти 200 тысяч семей Верхневолжья. Второе направление поддержки — создание семейно-ориентированной инфраструктуры и улучшение жилищных условий семей с детьми. Так, 841 молодой семье с 2019 года предоставлены сертификаты на приобретение жилья. Более 740 семей за прошедшие четыре года получили при рождении детей выплаты на погашение ипотеки. Строятся учреждения образования: новые школы в нынешнем учебном году начали работу в Твери, селе Тургиново. Возводятся учреждения образования в поселке Максатиха, деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа.

Отдельное направление работы — сопровождению семей в особых жизненных ситуациях. Действует сеть семейных центров, семейные клубы для активного досуга. Работает детский телефон доверия. Особая поддержка обеспечена будущим мамам, действует социальный контракт для открытия собственного дела, развития хозяйства, поиска работы. В прошлом году было заключено более 1500 таких контрактов. Большое внимание уделяется также укреплению института семьи, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.