Москва, 27 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Отстранённая от международных соревнований с 2022 года сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 27 мая сообщается на сайте организации.

Zuzana Cizikova

Рейтинг обновили после завершении чемпионата мира в Чехии. Российская команда, у которой 4065 очков, обошла опустившуюся на третью строчку сборную Финляндии (3955).

На турнире финны вылетели на стадии четвертьфинала, проиграв шведам. Ставшие чемпионами мира чехи поднялись на четыре позиции и теперь занимают четвёртое место в рейтинге (3945).

Лидером списка является сборная Канады, у которой 4100 очков. Она осталась без медалей чемпионата мира, проиграв шведам матч за третье место.

Как ранее передавало ИА Регнум, сборная Чехии по хоккею в финальном матче одержала победу над командой Швейцарии. Встреча, проходившая 26 мая в Праге, завершилась со счётом 2:0. Эта победа на чемпионате мира стала для чехов первой с 2010 года.

В турнире не приняли участие сборные России и Белоруссии, которых отстранили от международных соревнований по решению IIHF. В Федерации хоккея России (ФХР) подчёркивали, что отстранение команд от участия в соревнованиях является дискриминационным, а подобные решения лоббируются рядом представителей хоккейных федераций стран, боящихся дополнительной конкуренции.