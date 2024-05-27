Киев, 27 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

ТАСС/ Herve Lequeux/ABACAPRESS.COM

«Подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал он 27 мая в Telegram-канале.

Сырский совместно с министром обороны Украины провёл видеоконференцсвязь с министром вооружённых сил Франции Себастьеном Лекорню. Главком ВСУ поприветствовал инициативу французской стороны направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

МИД Франции в социальной сети X сообщил 6 мая, что Париж не отправлял на Украину военных иностранного легиона. Как заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, кампания по дезинформации относительно поддержки Франции Украины не ослабевает.

На брифинге 6 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация об отправке французских военных на Украину требует проверки и этим занимается Минобороны России.

При этом экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону СВО первых военных из иностранного легиона. Он заявил, что речь идёт о группе из ста человек.